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Клещи в Красноярске активизируются в конце марта

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Красноярск
11:32 3 Марта 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Клещи в Красноярске появятся в конце марта, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. Жителям города и края рекомендуют заранее поставить прививки от клещевого вирусного энцефалита - это инфекция, передающаяся через укусы членистоногих. 

«С ранней весны начинается сезон клещей, первые клещи появляются в конце марта - начале апреля и регистрируются до конца сентября. В Красноярском крае в 2019 г. первые клещи появились в первой декаде марта», - сообщили в ведомстве.

Пик активности клещей специалисты регистрируют в мае-июне. В эти месяцы регистрируется максимальное количество укушенных. Защитить себя от опасных заболеваний можно с помощью вакцины. 

«Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее иммунизацию проводить в зимние месяцы или ранней весной до начала активности клещей. Основная схема иммунизации состоит из 3 прививок – двух вакцинаций с интервалом от 1-3 до 5-7 месяцев и ревакцинации через 9-12 месяцев», - пояснили в Роспотребнадзоре. 

Ввести вакцину можно в любом медицинском центре города - услуга платная. 

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