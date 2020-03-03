Клещи в Красноярске активизируются в конце марта

Клещи в Красноярске появятся в конце марта, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. Жителям города и края рекомендуют заранее поставить прививки от клещевого вирусного энцефалита - это инфекция, передающаяся через укусы членистоногих.

«С ранней весны начинается сезон клещей, первые клещи появляются в конце марта - начале апреля и регистрируются до конца сентября. В Красноярском крае в 2019 г. первые клещи появились в первой декаде марта», - сообщили в ведомстве.

Пик активности клещей специалисты регистрируют в мае-июне. В эти месяцы регистрируется максимальное количество укушенных. Защитить себя от опасных заболеваний можно с помощью вакцины.

«Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее иммунизацию проводить в зимние месяцы или ранней весной до начала активности клещей. Основная схема иммунизации состоит из 3 прививок – двух вакцинаций с интервалом от 1-3 до 5-7 месяцев и ревакцинации через 9-12 месяцев», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Ввести вакцину можно в любом медицинском центре города - услуга платная.