В Красноярске заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи

Первый частный центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Красноярске. Он работает на базе дорожной клинической больницы. В медучреждении пациенты из Центрального и Железнодорожного районов смогут получить консультации медиков, сделать необходимую диагностику, а также пройти курсы химиотерапии в дневном стационаре.

«Консультативный прием пациентов ведут три врача-онколога в две рабочие смены. Все сотрудники центра, включая средний медицинский персонал, прошли необходимое обучение и стажировку на базе Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского», - сообщил главный врач дорожной больницы Сергей Папельницкий.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» до конца года в Красноярском крае будут созданы еще три таких амбулаторных центра – в Железногорске, Зеленогорске и в Красноярске на базе Центра современной кардиологии. Обслуживание будет бесплатным по направлению врача и полису ОМС.

Пять учреждений работают при межрайонных больницах в Канске, Ачинске, Норильске, Лесосибирске и Минусинске, сообщили в пресс-службе Минздрава.