На правом берегу Красноярска меняют правила парковки

Красноярцев предупредили о предстоящем изменении схем движения на улицах Московская и Коломенская. С 16 марта знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся на участке в районе ул. Мичурина, 6А, ул. Коломенская, 15, пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 45. Там расположены Медицинский центр иммунологии, МФЦ, детский сад и две школы - №№94 и 5. Водители часто бросают свои машины, что создает серьезные проблемы, особенно для движения общественного транспорта.

«Такое решение было принято для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Движение на этом участке ул. Московская организовано по одной полосе в каждую сторону. Припаркованные с правой стороны автомобили создают серьезные помехи для движения транспорта, в том числе общественного, со стороны ул. Коломенская. Зачастую такая парковка вынуждает водителей автобусов выезжать на полосу встречного движения», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Изменения, которые вступят в силу 16 марта, будут действовать на постоянной основе.