На территорию красноярского аэропорта забрела косуля

Сотрудники красноярского аэропорта и Минэкологии спасли косулю, которая забрела на территорию воздушной гавани. На теле животного была кровь. На место вызвали государственного инспектора Охотнадзора, который осмотрел таежного жителя.
Оказалось, что это взрослый самец примерно 3-4 лет. У него был отбит пант – неокостеневший рог, что не представляло опасности для жизни животного.
Косулю выпустили в дикую среду обитания.
В Минэкологии призывают красноярцев при обнаружении раненных животных, а также их детенышей или птенцов, обращаться по телефонам: +7 391 227-72-59, +7 391 266-82-90.
«Таких животных нельзя брать на руки, ловить, прикармливать и приносить домой. Это может навредить им и навсегда закрыть путь для возвращения в дикую природу. Сотрудники министерства осмотрят животных и примут решение об их дальнейшей судьбе», - сообщили в пресс-службе ведомства.