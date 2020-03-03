На территорию красноярского аэропорта забрела косуля

Сотрудники красноярского аэропорта и Минэкологии спасли косулю, которая забрела на территорию воздушной гавани. На теле животного была кровь. На место вызвали государственного инспектора Охотнадзора, который осмотрел таежного жителя.

Оказалось, что это взрослый самец примерно 3-4 лет. У него был отбит пант – неокостеневший рог, что не представляло опасности для жизни животного.

Косулю выпустили в дикую среду обитания.

В Минэкологии призывают красноярцев при обнаружении раненных животных, а также их детенышей или птенцов, обращаться по телефонам: +7 391 227-72-59, +7 391 266-82-90.