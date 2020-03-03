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На территорию красноярского аэропорта забрела косуля

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Красноярск
08:55 3 Марта 2020
общество, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники красноярского аэропорта и Минэкологии спасли косулю, которая забрела на территорию воздушной гавани. На теле животного была кровь. На место вызвали государственного инспектора Охотнадзора, который осмотрел таежного жителя.

Оказалось, что это взрослый самец примерно 3-4 лет. У него был отбит пант – неокостеневший рог, что не представляло опасности для жизни животного.
Косулю выпустили в дикую среду обитания.

В Минэкологии призывают красноярцев при обнаружении раненных животных, а также их детенышей или птенцов, обращаться по телефонам: +7 391 227-72-59, +7 391 266-82-90.

«Таких животных нельзя брать на руки, ловить, прикармливать и приносить домой. Это может навредить им и навсегда закрыть путь для возвращения в дикую природу. Сотрудники министерства осмотрят животных и примут решение об их дальнейшей судьбе», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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