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Опубликован список самых популярных профессий у красноярцев старше 60 лет

Главная Общество
Красноярск
16:21 2 Марта 2020
общество, красноярск, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевой службе занятости опубликовали список самых востребованных профессий среди людей старше 60-ти лет. Чаще всего жители края находят работу в сферах торговли, строительства, транспортировки и хранения. Вакансий на рынке представлено достаточно. 

«Чуть больше половины соискателей – мужчины.  Каждый шестой гражданин имеет высшее образование, каждый седьмой – профессиональное», - привели данные в службе занятости. 

Всего с начала года на работу устроились более 280 человек - все они представители старшего поколения. Лучшие показатели у Зеленогорска - 97% соискателей освоили новую работу. Неплохие показатели демонстрирую Ужурский и Курагинский районы - 93% и 88% соответственно. 

 

«Жители края старшего поколения сохраняют востребованность на рынке труда, это обусловлено высоким уровнем квалификации и большим опытом работы. В отдельных случаях они выражают желание обучаться новым востребованным профессиям», – рассказал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Красноярцы старше 60-ти активно повышают свою квалификацию, а также проходят профессиональное обучение и курсы переподготовки. В этом году на обучение направлены семь человек.

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