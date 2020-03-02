Опубликован список самых популярных профессий у красноярцев старше 60 лет

В краевой службе занятости опубликовали список самых востребованных профессий среди людей старше 60-ти лет. Чаще всего жители края находят работу в сферах торговли, строительства, транспортировки и хранения. Вакансий на рынке представлено достаточно.

«Чуть больше половины соискателей – мужчины. Каждый шестой гражданин имеет высшее образование, каждый седьмой – профессиональное», - привели данные в службе занятости.

Всего с начала года на работу устроились более 280 человек - все они представители старшего поколения. Лучшие показатели у Зеленогорска - 97% соискателей освоили новую работу. Неплохие показатели демонстрирую Ужурский и Курагинский районы - 93% и 88% соответственно.

«Жители края старшего поколения сохраняют востребованность на рынке труда, это обусловлено высоким уровнем квалификации и большим опытом работы. В отдельных случаях они выражают желание обучаться новым востребованным профессиям», – рассказал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Красноярцы старше 60-ти активно повышают свою квалификацию, а также проходят профессиональное обучение и курсы переподготовки. В этом году на обучение направлены семь человек.