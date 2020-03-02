В Железногорске ГХК торжественно отметил 70-летие

В Железногорске Горно-химический комбинат торжественно отметил 70-летие со дня основания предприятия. В местном Доме культуры дамы в вечерних платьях и мужчины в строгих костюмах. Даже не верится, что еще несколько часов назад на них была спецодежда атомщиков.

Глава Росатома Алексей Лихачев в своей поздравительной речи назвал ГХК самым мощным и передовым предприятием отрасли и выразил надежду: в скором будущем именно железногорский комбинат должен стать и мировым лидером.

«Нет ни у кого сомнения в том, что ГХК сегодня является одним из основных ключевых комбинатов нашей отрасли. Я желаю вам всем, чтобы в ближайшие годы ГХК стал таким же ключевым, таким же ярким предприятием в масштабах всей мировой атомной индустрии. Вам это точно по плечу», - заявил он.

Также Лихачев зачитал официальные поздравления от имени Президента России Владимира Путина и главы Наблюдательного совета Росатома Сергея Кириенко. Отдельно он отметил нового руководителя ГХК Дмитрия Колупаева и сделал важный акцент: приставка и.о. в должности главы предприятия является не более чем формальностью, поскольку он один из лучших специалистов отрасли.

Сам руководитель предприятия со сцены поздравил ветеранов отрасли, молодежь и всех горожан. Ведь ГХК - это не только комбинат в гранитной скале, но и большие социальные обязательства перед Железногорском. Также Колупаев рассказал и о будущем ГХК.

«Мы приступаем к сооружению нового исследовательского реактора для «выжигания» долгоживущих минорных актинидов. Таким образом, этот комплекс определит ядерно-топливный цикл будущего, в высшей степени экологичный и безопасный».

По решению Росатома предприятие награждено почётным знаком «Е.П. Славский».

От руководства Красноярского края атомщиков поздравил Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. Сенатор Федерального собрания от Красноярского края Валерий Семенов сказал теплые слова поздравления и передал поздравительный адрес Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. С юбилеем атомщиков также поздравили депутаты Государственной думы от Красноярского края Петр Пимашков и Виктор Зубарев. Все они вручали награды за профессиональное выполнение обязанностей и ветеранам комбината, и молодым сотрудникам. Завершился торжественный вечер концертом певицы Валерии, после которого на вечерней площади гостей праздничной встречи ждало файер-шоу.

Фото: пресс-служба ГХК