Ведущий «Первого канала» из Красноярска поймал лису «голыми руками»

Красноярец Дмитрий Талабуев, который ведет на «Первом канале» рубрику про самооборону, сумел поймать дикую лису «голыми руками». Фотографию с животным сибиряк опубликовал на своей странице в социальных сетях.

«Моя специальная подготовка против служебных собак - все еще работает. Прошло 25 лет с 90-х годов. Но приходилось практиковаться на съемках и показательных выступлениях», - написал красноярец.

Талабуев уточнил, что охотится на животных только по лицензии.

Напомним, красноярец прославился своими мастер-классами по самообороне еще на красноярском ТВ. Сейчас Дмитрий Талабуев руководит центром спецподготовки, работает на федеральном телеканале и является экспертом по выживанию в дикой природе.

Фото: Дмитрий Талабуев / facebook

