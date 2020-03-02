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Ведущий «Первого канала» из Красноярска поймал лису «голыми руками»

Главная Общество
Красноярск
15:07 2 Марта 2020
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярец Дмитрий Талабуев, который ведет на «Первом канале» рубрику про самооборону, сумел поймать дикую лису «голыми руками». Фотографию с животным сибиряк опубликовал на своей странице в социальных сетях. 

«Моя специальная подготовка против служебных собак - все еще работает. Прошло 25 лет с 90-х годов. Но приходилось практиковаться на съемках и показательных выступлениях», - написал красноярец. 

Талабуев уточнил, что охотится на животных только по лицензии. 

Напомним, красноярец прославился своими мастер-классами по самообороне еще на красноярском ТВ. Сейчас Дмитрий Талабуев руководит центром спецподготовки, работает на федеральном телеканале и является экспертом по выживанию в дикой природе. 

Фото: Дмитрий Талабуев / facebook
 

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