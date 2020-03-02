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Красноярцам пообещали теплый и ветреный март

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Красноярск
14:25 2 Марта 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские синоптики рассказали о погоде в марте. Начало месяца будет теплым, уверены метеорологи. Например, 3-4 марта, ожидается до 0...+3 градусов. Похолодание в город придет с 7 числа, температура воздуха опустится ниже нормы. 

«В дальнейшем будет теплее, температура ожидается выше климатической нормы», - отмечает синоптика Красноярского Гидрометцентра Дмитрий Ульянов. 

К 8 марта похолодает до -18...-23 градусов ночью, днем будет около -10 градусов. В Красноярске прогнозируют мощный ветер до 15-18 м/c и снег. На дорогах сохранится гололедица, за городом обстановка будет сложной. 

«Март - самый непростой месяц по геомагнитной обстановке. 4 и 5 марта прогнозируются магнитные бури до 8 баллов. Метеочувствительным нужно проследить за своим здоровьем», - отметил синоптика Валерий Терешков. 

В первом месяце весны спасатели ожидают начало паводкового сезона. Ледоход уже начался в Казачинском районе. Подтопления возможны в районе Лесосибирска. 

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