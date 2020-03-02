В Красноярском крае выросла численность волков и парнокопытных

В Красноярском крае зафиксировали увеличение численности волков и парнокопытных. Рост зоологи связывают с улучшением кормовой базы. Об этом сообщили специалисты Саяно-Шушенского заповедника.

По словам экспертов, хищники, особенно волки, особенно остро реагируют на изменения в природе. Звери обладают отличным слухом и неслабым зрением. В основном на юге края они питаются сибирскими горными козлами и маралами - численность этих парнокопытных заметно выросла. Это подтверждаю данные с фотоловушек.

«Это универсальный хищник – он добывает все, что можно добыть, не гнушается мелкими мышевидными грызунами, птицами и зайцами, яйцами и птенцами гнездящихся на земле птиц, употребляет в пищу ягоды и даже кедровые орехи», - рассказали в заповеднике.

Большая численность волков пока не вызывает тревоги у специалистов. Это естественный процесс, за которым наблюдают зоологи.

Фото: фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника