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В Красноярском крае выросла численность волков и парнокопытных

Главная Общество
Красноярск
12:23 2 Марта 2020
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае зафиксировали увеличение численности волков и парнокопытных. Рост зоологи связывают с улучшением кормовой базы. Об этом сообщили специалисты Саяно-Шушенского заповедника. 

По словам экспертов, хищники, особенно волки, особенно остро реагируют на изменения в природе. Звери обладают отличным слухом и неслабым зрением. В основном на юге края они питаются сибирскими горными козлами и маралами - численность этих парнокопытных заметно выросла. Это подтверждаю данные с фотоловушек. 

«Это универсальный хищник – он добывает все, что можно добыть, не гнушается мелкими мышевидными грызунами, птицами и зайцами, яйцами и птенцами гнездящихся на земле птиц, употребляет в пищу ягоды и даже кедровые орехи», - рассказали в заповеднике. 

Большая численность волков пока не вызывает тревоги у специалистов. Это естественный процесс, за которым наблюдают зоологи. 

Фото: фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника

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