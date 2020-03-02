Первая неделя весны в Красноярске начнется с оттепели

Синоптики прогнозируют потепление в Красноярске в первые дни весны. В ночь на понедельник, 2 марта, температура в городе опустилась до -18°С. Уже днем воздух прогреется до 0°С, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

«Днем на севере местами ожидается сильный снег, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края ожидается гололедица, ночью и утром в центральных и южных районах местами ожидаются туманы», - предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС.

В ночь на вторник, 3 марта, температура опустится до -10°С. В светлое время суток термометры покажут +3°С, пройдет мокрый снег.

В среду и четверг в Красноярске будет около -5…-6°С в темное время суток, днем до +3°С, осадки сохранятся.

С пятницы, 6 марта, температура начнет понижаться. Ночью будет около -4°С, днем до -2°С. По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в выходные похолодает до -16°С.