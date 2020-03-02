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Красноярцы установили всероссийский рекорд по массовому обливанию ледяной водой

Главная Общество
Красноярск
08:30 2 Марта 2020
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске установлен всероссийский рекорд по массовому обливанию ледяной водой. Закаленные горожане устроили флешмоб во время празднования Масленицы на правобережной набережной Енисея.

Одновременно обливались 407 участников – из ведер они вылили на себя в общей сложности более 4 тонн воды. Всем были выданы одинаковые емкости в цветах российского триколора.

Отметим, что акция прошла в сравнительно комфортных условиях – во время обливания, приуроченного проводам зимы, в Красноярске было около нуля градусов.

Организаторы направили документы на регистрацию рекорда. Пока статус города-рекордсмена официально принадлежит Томску – в массовых обливаниях там участвовали 255 человек.

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