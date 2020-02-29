Константин Димитров: «Красноярский край «наказали» за то, что мы работали на качество»

Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров пообщался с журналистами и рассказал о дорожных планах на 2020-й год. Чиновник ответил на вопросы о метро в Красноярске, строительстве самого северного моста и успехах региона в дорожной отрасли.

Улучшилось ли за последние несколько лет качество проводимых работ?

Качество выполненных работ по улично-дорожной сети Красноярска и региональных дорог улучшилось. И можно нам поставить твердую «4». По качеству мы не стоим на месте и продолжаем усиливать контроль за безопасностью, в том числе. В этом году мы сократили сроки выполнения работ, чтобы подрядчик не растягивал их на весь сезон, а выполнял за два месяца и выходил на следующий объект. Если работать весь период – с мая по октябрь - то это, как показывает практика, негативно влияет на организацию движения. Мы уходим от «вечной стройки».

Что касается региональных дорог, то КрУДор уже практически заключил все контракты на предстоящий сезон. Осталось всего 9 контрактов из 79, по ним выберут подрядчиков до конца февраля. 250 км дорог мы собираемся отремонтировать в 2020 году. Из них около 50 – в рамках региональной агломерации. В этом году мы продолжим работы на обходе Красноярска, где должны возвести конструктивы по второму мосту через Качу, в следующем году планируется открыть объект, расширив его до четырех полос.

Также мы займемся освещением некоторых участков. Например, пятикилометровый отрезок в обход Лесосибирска. Это очень важно для соблюдения безопасности движения.

Финансирование по Красноярску в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» составит 1 млрд рублей. Акцент сделаем именно на строительстве магистралей и объектов. В этом году планируется завершить возведение пешеходного перехода в районе Волочаевской, мы работаем в Солнечном на пр. Молодежном, на Мате Залки, в Солонцах-2. Продолжим прошлогодний ремонт на Ястынской, завершим объект в этом сезоне. Также у нас будет отремонтирована улица Судостроительная.

В прошлом году было отремонтировано 280 км региональных дорог, а в этом – 250, с чем связано понижение?

С тем, что работы на некоторых объектах более капиталоемкие. Финансирование по сравнению с прошлым годом не уменьшилось. Мы планируем компенсировать километраж качеством. Губернатор пообещал увеличить норматив на содержание региональных дорог, поэтому не исключено, что в планы добавятся и новые участки.

Красноярский край недавно признали одним из лучших регионов страны по качеству дорог, это сказалось на ограничении финансирования?

Дополнительное финансирование выделяли только тем субъектам России, у которых нормативное состояние дорог ниже 50%. У нас около 70%. Так нас «наказали» за то, что мы в свое время работали на качество. С 2000 по 2005 годы у нас ремонтировалось от 1000 до 1200 км в год, в принципе на тех успехах 2000-х годов мы «дожили» до текущего времени. Дороги приводили в отличное состояние, это, безусловно, повлияло на этот показатель. Чтобы сохранить то, чего мы добились, нужно снова вводить более масштабные планы по ремонту.

Почему самый северный мост в Красноярском крае все-таки начнут возводить в 2020 году, а не в 2021-м, как планировалось ранее?

Мы попросили федерацию, чтобы финансирование объекта было сдвинуто на 2020 год. Но это вызвало определенные сложности. Губернатор принял решение начать строительство в этом году, перераспределив с 2023 года 100 млн рублей. Уже начались подготовительные работы, в том числе для проведения торгов. Проект развития Нижнего Приангарья очень масштабный, мост - это крупный инфраструктурный объект. План был разработан в 2010 году, властям удалось в 2018 году продавить и включить его в комплексный план. Общая стоимость проекта – 8,3 млрд рублей.

Какие планы по строительству метро в 2020 году?

Самое главное – получить положительное заключения Главгосэкспертизы. Такие сложные проекты по несколько лет проходят этот этап. В нашем техзадании были сложные моменты, поэтому сейчас эксперты вносят коррективы в проект, устраняют ошибки и недочеты. Ждем заключения в середине апреля – это первый срок, но его могут сдвинуть.

Фото: телеканал «Енисей»