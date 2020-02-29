Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

В тайге под поселком Подгорный на сутки пропали двое пенсионеров - их автомобиль застрял в снегу, а дозвониться до родственников красноярцы не могли из-за отсутствия связи, рассказали в краевой полиции.

Пенсионеры отправились на машине на обычную лесную прогулку, но пропустили нужный поворот и доехали до Кантатского ущелья, откуда уже не смогли выехать.

«Попытки самостоятельно вызволить иномарку из снега оказались безуспешны, а сотовая связь на данной территории недоступна», - пояснили в ведомстве.

Пенсионеры попытались найти дорогу до ближайшего поселка, но оказались посреди ночи в непроходимой тайге. Им пришлось вернуться к машине и остаться там. С рассветом супруги направились в другую сторону - они успели пройти 20 км, прежде чем их обнаружили полицейские. Пара сильно замерзла и устала, но людям вовремя оказали помощь.

В итоге красноярцам помогли вытащить автомобиль - сейчас их жизни ничего не угрожает.