«Двойной контроль в аэропорту»: специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в крае

В краевом управлении Роспотребнадзора рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе. В красноярском аэропорту проводится усиленный двойной контроль пассажиров, которые прибывают в город из Азии. Пока в крае нет зараженных вирусной пневмонией нового типа, отчитались в ведомстве.

«Эпидемиологическая обстановка по заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории Красноярского края характеризуется как благополучная», - пояснили в Роспотребнадзоре.



В воздушной гавани организовано медицинское наблюдение за всеми прибывшими из КНР – там зафиксирован очаг коронавируса. Проводится лабораторное обследование приехавших граждан на вирус с дальнейшей передачей их под медицинское наблюдение по месту жительства. Общее число заразившихся по всему миру превысило 78,8 тысяч человек.



Также специалисты следят за уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«В настоящее время обращается особое внимание на проведение дезинфекционных мер в транспортных средствах, специальных режимов по обработке помещений, столовой посуды и инвентаря во всех предприятиях общественного питания», - пояснили эксперты.

О профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса можно узнать по телефонам: 8-800-555-49-43 или 8(391)226-89-50.