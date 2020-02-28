Житель Железногорска пять раз пытался продать свою машину и попал в тюрьму

Житель Железногорска пошел под суд за мошенничество на 2 млн рублей – его приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом рассказали в краевой полиции.

Суд установил, что 31-летний мужчина предлагал своим приятелям купить иномарку по заманчивой цене. За каждую сделку он получат от 350 до 500 тысяч рублей. Всего же мошенник умудрился продать свою машину разным людям пять раз.

«Мужчина продолжал ездить на автомобиле сам, ежемесячно выплачивая новым «владельцам» небольшую сумму за то, что использует машину «в аренду» и обещая передать ее в распоряжение чуть позже», - рассказали в ведомстве.

Все деньги железногорец потратил. Обманутые люди обратились в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет тюрьмы – наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.