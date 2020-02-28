28 февраля
Красноярск
погода +2 °C
65.61
 
€ 71.65
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Краевого депутата Сергея Титова приговорили к восьми годам колонии

Главная Общество
Красноярск
14:50 28 Февраля 2020
суд, дело, тюрьма, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор депутату краевого Заксобрания Сергею Титову . Парламентария приговорили к восьми годам колонии строго режима за взятку в размере 9 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела высшей инстанции.

Приговор пока не вступил в законную силу – у депутата есть десять дней, чтобы обжаловать решение суда.

Напомним, Титова обвинили в вымогательстве крупной суммы денег. Весной 2018 года он предложил директору одного из энергоснабжающих предприятий изменить действующий тариф на теплоэнергию — данное предприятие, по мнению Титова, работало нерентабельно. По версии следствия, депутат неоднократно угрожал руководителю и обещал использовать все свои связи, если тот откажется платить 9 млн рублей и выполнять требования народного избранника. Суда Титов дожидался в СИЗО. Свою вину в совершении преступления он не признал.

Фото: ЗС

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Лига СФУ»: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

«Лига СФУ»: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

28 Февраля 2020 г.
В СФУ стартует конкурс профессиональных компетенций
Новости Красноярска: 15 красноярцев вступили в ряды дорожных активистов

15 красноярцев вступили в ряды дорожных активистов

28 Февраля 2020 г.
Состоялся первый отбор
Новости Красноярска: Красноярский край продолжает подготовку к пожароопасному сезону

Красноярский край продолжает подготовку к пожароопасному сезону

28 Февраля 2020 г.
Главная задача – не допустить гибели людей
Новости Красноярска: Выпуск «Редакции» о «черном небе» в Красноярске вышел на Youtube

Выпуск «Редакции» о «черном небе» в Красноярске вышел на Youtube

28 Февраля 2020 г.
Автор фильма - Алексей Пивоваров
Новости Красноярска: Красноярка получила медаль за спасение ребенка от стаи собак

Красноярка получила медаль за спасение ребенка от стаи собак

28 Февраля 2020 г.
Награду вручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Новости Красноярска: В Красноярск идет оттепель

В Красноярск идет оттепель

28 Февраля 2020 г.
Днем воздух прогреется до +1°С
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» сохранил интригу в противостоянии с «Барсом»

Хоккейный «Сокол» сохранил интригу в противостоянии с «Барсом»

28 Февраля 2020 г.
Красноярцы выиграли в гостях
Новости Красноярска: Губернатор Усс отправится на лесосеки

Губернатор Усс отправится на лесосеки

28 Февраля 2020 г.
Он будет проверять их лично
Новости Красноярска: «Норникель» подписал договор о реализации Серного проекта на НМЗ

«Норникель» подписал договор о реализации Серного проекта на НМЗ

28 Февраля 2020 г.
Все внимание на Надеждинский завод
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19