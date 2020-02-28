Краевого депутата Сергея Титова приговорили к восьми годам колонии

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор депутату краевого Заксобрания Сергею Титову . Парламентария приговорили к восьми годам колонии строго режима за взятку в размере 9 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела высшей инстанции.



Приговор пока не вступил в законную силу – у депутата есть десять дней, чтобы обжаловать решение суда.



Напомним, Титова обвинили в вымогательстве крупной суммы денег. Весной 2018 года он предложил директору одного из энергоснабжающих предприятий изменить действующий тариф на теплоэнергию — данное предприятие, по мнению Титова, работало нерентабельно. По версии следствия, депутат неоднократно угрожал руководителю и обещал использовать все свои связи, если тот откажется платить 9 млн рублей и выполнять требования народного избранника. Суда Титов дожидался в СИЗО. Свою вину в совершении преступления он не признал.

Фото: ЗС