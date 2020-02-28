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«Лига СФУ»: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

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Красноярск
14:43 28 Февраля 2020
обучение, образование, вуз, университет
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27 февраля 2020 года в Сибирском федеральном университете стартует конкурс профессиональных  компетенций для обучающихся 9-11 классов «Лига СФУ». Победители и призёры конкурса  при поступлении в СФУ получат от 2 до 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

  • В отличие от традиционных олимпиад конкурс «Лига СФУ» ориентирован на тренировку практических навыков по одной из компетенций:
  • Инженерная креативность;
  • Эффективная коммуникация;
  • Геоинформационные системы в транспортном строительстве (проектирование трассы автомобильной дороги в программе QGIS);
  • Определение химического состава воды на основе ионоселективных реакций;
  • Ресторанный сервис;
  • Лабораторный биологический практикум;
  • Лаборант химического анализа;
  • Электроника;
  • Сетевое и системное администрирование;
  • Разработка мобильных приложений;
  • Графический дизайн;
  • Подбор персонала;
  • Принятие управленческих решений в экономике и бизнесе;
  • Обеспечение финансовой безопасности фирмы в условиях отмывания доходов;
  • Принятие обоснованных экономических решений в личном финансовом планировании;
  • Геометрическое моделирование в машиностроении;

До 17 марта школьники могут подать заявку на участие по ссылке http://dovuz.sfu-kras.ru/registraciya-na-konkurs-professionalnyh-kompetencij-liga-sfu/

Здесь же размещена дополнительная информация по каждой из компетенций.

А 27 марта состоится очная часть конкурса в физико-математической школе СФУ (Борисова, 5) и на площадках институтов СФУ. Начало в 17.00.

Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона: +7 (391) 206-22-06

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

В статье упоминаются:
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