«Лига СФУ»: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

27 февраля 2020 года в Сибирском федеральном университете стартует конкурс профессиональных компетенций для обучающихся 9-11 классов «Лига СФУ». Победители и призёры конкурса при поступлении в СФУ получат от 2 до 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.
- В отличие от традиционных олимпиад конкурс «Лига СФУ» ориентирован на тренировку практических навыков по одной из компетенций:
- Инженерная креативность;
- Эффективная коммуникация;
- Геоинформационные системы в транспортном строительстве (проектирование трассы автомобильной дороги в программе QGIS);
- Определение химического состава воды на основе ионоселективных реакций;
- Ресторанный сервис;
- Лабораторный биологический практикум;
- Лаборант химического анализа;
- Электроника;
- Сетевое и системное администрирование;
- Разработка мобильных приложений;
- Графический дизайн;
- Подбор персонала;
- Принятие управленческих решений в экономике и бизнесе;
- Обеспечение финансовой безопасности фирмы в условиях отмывания доходов;
- Принятие обоснованных экономических решений в личном финансовом планировании;
- Геометрическое моделирование в машиностроении;
До 17 марта школьники могут подать заявку на участие по ссылке http://dovuz.sfu-kras.ru/registraciya-na-konkurs-professionalnyh-kompetencij-liga-sfu/
Здесь же размещена дополнительная информация по каждой из компетенций.
А 27 марта состоится очная часть конкурса в физико-математической школе СФУ (Борисова, 5) и на площадках институтов СФУ. Начало в 17.00.
Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона: +7 (391) 206-22-06