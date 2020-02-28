«Лига СФУ»: как получить дополнительные баллы к ЕГЭ

27 февраля 2020 года в Сибирском федеральном университете стартует конкурс профессиональных компетенций для обучающихся 9-11 классов «Лига СФУ». Победители и призёры конкурса при поступлении в СФУ получат от 2 до 5 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

В отличие от традиционных олимпиад конкурс «Лига СФУ» ориентирован на тренировку практических навыков по одной из компетенций:

Инженерная креативность;

Эффективная коммуникация;

Геоинформационные системы в транспортном строительстве (проектирование трассы автомобильной дороги в программе QGIS);

Определение химического состава воды на основе ионоселективных реакций;

Ресторанный сервис;

Лабораторный биологический практикум;

Лаборант химического анализа;

Электроника;

Сетевое и системное администрирование;

Разработка мобильных приложений;

Графический дизайн;

Подбор персонала;

Принятие управленческих решений в экономике и бизнесе;

Обеспечение финансовой безопасности фирмы в условиях отмывания доходов;

Принятие обоснованных экономических решений в личном финансовом планировании;

Геометрическое моделирование в машиностроении;

До 17 марта школьники могут подать заявку на участие по ссылке http://dovuz.sfu-kras.ru/registraciya-na-konkurs-professionalnyh-kompetencij-liga-sfu/

Здесь же размещена дополнительная информация по каждой из компетенций.

А 27 марта состоится очная часть конкурса в физико-математической школе СФУ (Борисова, 5) и на площадках институтов СФУ. Начало в 17.00.

Получить дополнительную информацию можно по номеру телефона: +7 (391) 206-22-06

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ