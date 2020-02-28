15 красноярцев вступили в ряды дорожных активистов

В Красноярске отобрали первых общественных контролеров – они будут следить за ремонтом и строительством дорог в предстоящем сезоне. В ряды активистов вступили 15 горожан, некоторые будут заниматься такой деятельностью впервые.

Задача контролеров – выехать на объект, оперативно зафиксировать нарушения и передать информацию кураторам. Такие меры помогают быстро устранить недостатки во время работ. В предыдущие два года общественники проявили себя положительно, поэтому практику решили продолжить и в этом сезоне.

В Красноярске уже состоялась первая встреча дорожных активистов – участники обсудили планы ремонта, строительства и порядок будущей общественной работы.

«Контролеры-добровольцы будут в свободном режиме выезжать на объекты, вести наблюдение, фиксировать нарушения и оперативно отправлять всю информацию в специально созданные группы в мессенджерах. Добровольцы смогут напрямую общаться с представителями заказчиков работ, подрядчиками и специалистами профессионального технического надзора», - рассказали в мэрии.

Сами дорожники работой контролеров довольны – они называют активистов «дополнительными глазами», так как не всегда кураторы могут лично контролировать процесс ремонта или строительства.

Отметим, что в середине апреля для добровольцев проведут обучающий семинар. План работ на текущий год достаточно серьезный: строительство дорог по пр. Молодежный в Солнечном, вокруг 10-го микрорайона Солонцы-2, возведение пешеходного перехода на Волочаевской и другие не менее масштабные проекты. Активистам предстоит проследить за ремонтом магистралей на Ястынской, Марковского и Судостроительной.

Добавим, что у красноярцев еще есть шанс записаться в ряды общественных контролеров – это можно сделать в отделении ОНФ в краевом центре.