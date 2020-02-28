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Красноярский край продолжает подготовку к пожароопасному сезону

Главная Общество
Красноярск
13:04 28 Февраля 2020
пожары, лесные пожары, лес, подготовка
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский край продолжает активную подготовку к предстоящему пожароопасному сезону. Тайга начинает пылать уже в марте. Главная задача властей – не допустить гибели людей. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс во время встречи с начальником ГУ МЧС Игорем Лисиным.

В рамках встречи главный спасатель представил губернатору нового начальника Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России Андрея Назарова. Перед ним поставили важные задачи – уберечь населенные пункты и хозяйственные объекты от пожаров. Усс в рамках беседы подчеркнул, что решающую роль в предотвращении ЧС играет слаженная работа властей и спасателей.

«Прошлое лето было большим уроком, большим экзаменом, поэтому первостепенная задача - подготовиться к новому лесопожарному сезону со всей ответственностью. Речь идет и о дополнительном комплектовании, о пересмотре подходов к зонам контроля, и о комплексе всех необходимых мер», - сказал губернатор.

Начальник ГУ МЧС по краю, в свою очередь, представил план мероприятий по защите людей и объектов экономики от пожаров в 2020 году. По его словам, профилактическая работа в регионе началась еще осенью.

«Акцент был сделан на очистке территорий населенных пунктов, уборке мусора и отходов лесопиления. В этом году, после схода снежного покрова, мы продолжим профилактические мероприятия и работу по финальной подготовке населенных пунктов», - добавил Игорь Лисин.

Напомним, регионам Сибири и Дальнего Востока в 2020 году из федерального бюджета выделено 1,3 млрд рублей для усиления подготовки к пожароопасному сезону. Красноярский край получил 816 единиц лесопожарной техники и оборудования.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

Общество / НОВОСТИ
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