Выпуск «Редакции» о «черном небе» в Красноярске вышел на Youtube

Выпуск канала «Редакция» о «черном небе» в Красноярске вышел на Youtube. Автор фильма, журналист Алексей Пивоваров провел в городе несколько дней на этой неделе и встретился с жителями, общественниками, экологами и губернатором края Александром Уссом.

Поводом для приезда стали десятки обращений красноярцев с просьбой рассказать о том, что творится в городе.

Пивоваров рассказал о причинах плохой экологии в городе, главных загрязнителях и попытался понять, как проблему решать.

Отдельным моментом стало интервью главы края, в котором Усс признался в том, что его сын является владельцем «небольшого угольного разреза».

«Мой сын является одним из бенефициаров небольшого угольного разреза, который добывает порядка 2 миллионов тонн. Это не оказывает никакого влияния на наши стратегические решения. Абсолютно. Это просто смешно», - заявил губернатор.

В завершении фильма Пивоваров признает - блогеры уже стали стали «пятой властью». Именно к ним, а не к чиновникам и политикам обращаются жители страны, чтобы придать огласку тем или иным фактам.

фото: скрин выпуска «Редакции»