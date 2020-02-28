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Красноярка получила медаль за спасение ребенка от стаи собак

Главная Общество
Красноярск
10:49 28 Февраля 2020
медали, награды и премии, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вручил ведомственную медаль Красноярке Наталье Луговкиной – в ноябре прошлого года женщина спасала 9-летнего мальчика от стаи собак на ул. Шевченко в Черемушках.

Ребенок гулял с 11-летним братом, когда на него накинулись агрессивные псы. Старший мальчик бросился в ближайший магазин за помощью. Сотрудница павильона Наталья Луговкина отогнала собак и вызвала ребенку «скорую». Врачи сделали мальчику несколько операций.

Ранее Наталья Луговкина получила благодарственное письмо от руководства регионального Следственного комитета. Силовики расценили поступок женщины как гражданский подвиг.

 

фото: СК по Красноярскому краю

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