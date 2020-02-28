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В Красноярск идет оттепель

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Красноярск
10:26 28 Февраля 2020
весна, потепление, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В последние дни зимы в Красноярск придет оттепель. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 28 декабря, воздух в городе прогреется до +1°С. Пройдет небольшой мокрый снег, а ветер юго-западного направления усилится до 14м/с.

В ночь на субботу, 29 февраля, температура опустится до -5°С. В светлое время суток в краевом центре будет около нуля.

Весна начнется с незначительного похолодания. В воскресенье, 1 марта, в темное время суток термометры покажут -9°С, днем воздух прогреется до -3°С, осадки сохранятся.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра, в начале следующей недели в Красноярск вернутся плюсовые температуры.

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