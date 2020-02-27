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Российская молодежь обсудит на «Бирюсе» реализацию нацпроектов

Главная Общество
Красноярск
11:54 27 Февраля 2020
бирюса, молодежь, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Территория инициативной молодежи «Бирюса» стала одной из тем для обсуждения на заседании президиума правительства Красноярского края. В этом году площадки примут молодых специалистов со всей России, а главной образовательной темой всех трех смен станут нацпроекты. Об этом заявил в своем докладе руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Денис Антонов.

В прошлом году ТИМ «Бирюса» получила статус всероссийской площадки. В регионе летом ожидают молодежь со всей России. Площадка также станет стартом для нового конкурса «Молодежный кадровый резерв». Молодые специалисты до 30 лет после конкурсного отбора смогут найти престижную работу в различных отраслях. Из лучших участников сформируют резерв топ-100.

«Работа со студентами и молодежью в Красноярске выстроена на профессиональном уровне. Мы - одни из лидеров в стране по поддержке ребят, которые только вступают во взрослую жизнь, и тех, кто уже получил образование и чувствует в себе потенциал развиваться, получать как можно больше знаний, чтобы потом применить их в своей профессиональной сфере. Однако добиться высоких результатов иногда даже проще, чем удержаться на лидирующих позициях. Здесь нужен индивидуальный подход и проработка каждого проекта. Перед вами стоит непростая задача, но я уверен, что вы с ней справитесь»,  - отметил на заседании губернатор региона Александр Усс.

Добавим, что все участники ТИМ «Бирюса»-2020 примут участие в патриотических фестивалях и акциях – студенты вузов будут тесно взаимодействовать с выпускниками колледжей и техникумов. Для молодежи также обещали организовать конкурс «Студенческая весна» и «Парад студентов».

Общество / НОВОСТИ
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