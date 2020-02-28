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Масленица с Енисейским стандартом!

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Красноярск
09:00 28 Февраля 2020
праздник, продукция, продукты, масленица
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Масленица – как отпраздновать – каждый решает сам, опираясь на вековые традиции. А вот что является непременным атрибутом масленицы – это конечно блины! Ну и конечно – для настоящей масленицы понадобятся качественные, свежие и желательно местные продукты. Такие, которые отмечены знаком качества «Енисейский стандарт» - «зеленой шишкой».

А таких продуктов местных производителей, участников Ассоциации «Енисейский стандарт» уже более1300 позиций. Выбрать есть из чего – и для блинного теста, и для топинга, и для начинок.

Смотрите сами!

Мука от «Золотой меленки», молочко от «Семенишны», «Сибиржинки», «Камарчагского», «Провинции Солгон», «Истока», «Искры», «Даров Малиновки», «Филимоново», ЗАО «Назаровское», «Светлолобовского продукта», «Села Родного».

Эти же производители поставляют к вашему столу сливки, сметанку, масло сливочное.

Для топинга идеальны варенья и джемы «Крайпотребсоюза» и «Все свое». Или сгущённое молоко.

Для гурманов – идеально подходят начинки в виде нежного сыра от «Сыроварни Формаджи», мясные деликатесы и колбасы «Провинция Солгон», «Искра», «Моменталь», «Эка птица», «Енисейский бройлер», ЗАО «Назаровское», оленина и снеки из неё - «Северный дар».

Для рыбных начинок – рыбка или икра от «Морского царства», «Делси», или «Назаровского рыбного хозяйства»

В общем - тысячи продуктов и тысячи вариантов как блинчиков, так и начинок.

А уж рецепты, наверное, в каждой семье свои, и найти два одинаковых – очень сложно. Тонкие, ажурные, бархатные, гречневые, с припеком, фаршированные. Главное – чтобы было вкусно! А для лучшего вкуса, и все ингредиенты должны быть исключительно свежие!

Как этого добиться – знают в Ассоциации. Ведь собственная служба контроля качества постоянно мониторит и рынок продуктов и проводит проверки на предприятиях участниках Ассоциации по просьбам и обращениям покупателей!

Обратиться в Ассоциацию очень просто – либо через социальные сети, где созданы группы «Енисейского стандарта»: vk.com/eniseystandart www.facebook.com/en.standart www.instagram.com/enisey_standart/ www.ok.ru/eniseystandart, на сайт www.eniseystandart.ru, по телефону +7 (902) 911-22-17 или на электронную почту: enst24@yandex.ru

С Масленицей всех! И пусть вам будет сытно, вкусно и весело! А «Енисейский стандарт» гарантирует вам свежие, местные и качественные продукты!

Масленица с Енисейским стандартом!

Фото: Ассоциация «Енисейский стандарт»
По материалам Ассоциации «Енисейский стандарт»

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