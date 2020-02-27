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В Красноярске директорами школ становятся молодые мужчины

Главная Общество
Красноярск
10:42 27 Февраля 2020
школа, директор, мужчины, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске директорами школ становятся молодые мужчины. Об этом рассказали в управлении образования администрации города. Так за последнее время три представителя сильного пола возглавили учреждения.

Директором школы № 108 стал Роман Серегин. Ему всего 27 лет. До этого он работал психологом и заместителем руководителя одного из образовательных учреждений Советского района.

В Красноярске директорами школ становятся молодые мужчины

«В школе 1,5 тысячи учеников и 139 сотрудников. Большинство детей и взрослых директор знает по именам. Роман Сергеевич планирует открыть на базе школы несколько корпоративных классов. Уже даже ведутся переговоры с одной из крупнейших российских компаний», - пояснили в мэрии.

Школу № 31 возглавил Никита Данилюк. 34-летний директор последние несколько лет работал учителем технологии.

В Красноярске директорами школ становятся молодые мужчины

«В 2019 году он стал учителем года, а несколько месяцев назад возглавил школу №31. Педагог отмечает, что в учреждении много добрых традиций, а коллектив педагогов и детей – это одна большая семья. Сейчас Никита Сергеевич планирует взять курс на цифровизацию образовательной среды», - рассказали подробнее в управлении образования.

37-летний Сергей Пикалов стал директором четвертой гимназии. Последние 15 лет он обучал самых маленьких школьников, учеников 1-4 классов.

В Красноярске директорами школ становятся молодые мужчины

Всего, по данным мэрии, в Красноярске 115 школ. Руководители двадцати из них – мужчины.

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