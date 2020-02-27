На Октябрьском мосту в Красноярске могут организовать движение троллейбусов

Городские власти обсуждают возможность организовать движение троллейбусов по Октябрьскому мосту в Красноярске. Изначально планировалось восстановить трамвайные линии на переправе, однако этот проект оказался слишком дорогостоящим. Тем не менее, чиновники не отказываются от идеи развивать экологичный вид транспорта в краевом центре. Троллейбусы, трамваи и будущее метро могут быть объединены в единую сеть.

Ранее по Октябрьскому и Коммунальному мостам в Красноярске курсировали трамваи. С Коммунального моста их убрали в 1994 году, а по Октябрьскому мосту трамвайное движение было закрыто в 2004 году. Только к 2009 году трамвайные пути демонтировали.

Напомним, что в феврале в Красноярске появился первый троллейбус, который может работать в автономном режиме – то есть без контактной сети. Это позволит продлить троллейбусные маршруты до районов, где нет контактной сети.