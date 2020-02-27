На нескольких улицах Красноярска ограничат движение 28 февраля

В пятницу, 28 февраля, на нескольких улицах Красноярска ограничат движение. В пресс-службе городской администрации предупредили, что с 8:00 изменят схему движения и парковки вдоль правобережной набережной в районе ул. Гладкова. Полностью будет закрыт проезд от здания по ул. Гладкова, 4Д до дома на ул. Гладкова, 8. Кроме того, по ул. Александра Матросова в районе перекрытий будет запрещена остановка и стоянка.

Ограничения продлятся до 19:00 29 февраля. Неудобства для водителей связаны с организацией народных гуляний по случаю Масленицы.

Также 28 февраля с 9:00 до 11:30 будет изменена схема движения транспорта на проездах возле памятника воинам-интернационалистам в районе улиц Андрея Дубенского и Игарской. Там пройдет церемония возложения венков ко Дню воинской славы. Движение будет перекрыто по проезду от перекрестка ул. Соревнования – ул. Андрея Дубенского до ул. Шахтеров. Также запретят движение по дороге от ул. Игарская до перекрестка ул. Соревнования – ул. Андрея Дубенского.