Красноярцы еще успевают приобрести квартиру в жилом комплексе «Притяжение» на Взлетке!

ЖК «Притяжение» — это дома комфорт-класса, которые располагаются в деловой части г. Красноярска, на пересечении улиц Алексеева и 78 Добровольческой Бригады. В шаговой доступности от комплекса находятся ТРЦ «Планета», «Dommer», «Арена Север», школа. Рядом с территорией комплекса запланирована постройка детского сада, подготовительные работы к строительству уже ведутся. Удачная транспортная развязка сделает передвижение из дома в любую точку города быстрым и удобным.

Безопасность и инфраструктура комплекса

В комплексе предусмотрено все для комфортной жизни: система «Умный Дом» с видеонаблюдением как с внешней, так и с внутренней стороны дома, бесконтактная домофонизация. Вы будете спокойны за своих детей, пока они играют во дворе, ведь онлайн - трансляция двора в Вашем смартфоне позволит наблюдать за ними в любое время!

Большой зонированный двор

Жителей комплекса ожидает большой, зеленый двор для занятий спортом и прогулок с детьми. Совместно с подрядчиками Сибагропромстрой создает детскую площадку из материалов, которые проходят сертификацию на безопасность и экологичность, поэтому Ваши дети будут проводить время в безопасном и закрытом дворе, без авто! Также предусмотрены зоны для занятий спортом для подростков и взрослых людей.

Планировки

Дома комплекса являются монолитно-кирпичными от 14 до 25 этажей, спроектированы квартиры с самой разной квадратурой от 24,6 до 186,8 квадратных метров. Планировки позволяют эффективно использовать площадь, исходя из предпочтений и образа жизни будущих жильцов.

В каждой квартире – предчистовая отделка: выровненные стены и полы, натяжной потолок. Вам остается только поклеить обои и положить ламинат на свой вкус.

Еще одно преимущество жилого комплекса – выход на террасы, с 3го этажа Вы попадаете на общедомовую террасу, а также Вы можете приобрести квартиру с выходом на собственную террасу!

Надежность застройщика

Компанией – застройщиком является АО «Сибагропромстрой» с опытом строительства 29 лет. За это время компания себя зарекомендовала как надежный застройщик, который ни разу не сорвал срок сдачи домов. Данный комплекс компания строит за счет собственных средств, поэтому у вас нет никаких рисков при приобретении, поэтому спешите выбрать квартиру свое мечты!

ЖК «Притяжение» – это то место, где семейные ценности на первом месте!

Отдел продаж: 200-200-5, ул. Авиаторов 19.

АО«Сибагропромстрой»

Проектная декларация на www.saps.ru

Фото: АО «Сибагропромстрой»

По материалам АО «Сибагропромстрой»