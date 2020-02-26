Открыта регистрация на весенние экспресс-курсы для абитуриентов

С 22 по 28 марта 2020 года в Сибирском федеральном университете пройдут весенние экспресс-курсы по общеобразовательным и творческим предметам для школьников 10-11 классов.
Занятия проводят действующие преподаватели университета, члены приёмной комиссии вуза, доктора и кандидаты наук, эксперты ОГЭ и ЕГЭ, имеющие многолетний опыт работы в подготовке к экзаменам.
«Приятным бонусом экспресс-курсов является не только повышение уровня подготовки, но и возможность принять участие в интеллектуальном конкурсе «Курс на СФУ». Победители и призеры конкурса получают дополнительные баллы при поступлении в СФУ согласно правилам приёма», – начальник отдела довузовской подготовки Наталья Карузина.
Для обучения школьники могут выбрать комплексы по творческим предметам: рисунок гипсовой головы, композиция из геометрических тел, черчение:
- 3 предмета (5 занятий по каждому предмету), стоимость - 6975 рублей;
- 2 предмета (5 занятий по каждому предмету), стоимость - 4650 рублей.
По общеобразовательным – русский язык, математика, физика, обществознание:
- 3 предмета (5 занятий по каждому предмету), стоимость - 6975 рублей;
- 2 предмета (5 занятий по каждому предмету), стоимость - 4950 рублей.
Обучение будет проходить по адресу ул. Борисова, 5.
В период обучения предоставляется проживание в общежитии с двухразовым питанием.
Для регистрации на курсы необходимо заполнить заявку на сайте. Регистрация продлится до 18 марта 2020 года
Дополнительная информация по телефону: +7 (391) 206-21-90, 206-21-91, e-mail: pkursy@sfu-kras.ru, г. Красноярск, ул. Борисова, 5, офис 2-03
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