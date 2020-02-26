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Открыта регистрация на весенние экспресс-курсы для абитуриентов

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Красноярск
15:37 26 Февраля 2020
вуз, обучение, образование, студенты, университет, подготовка
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С 22 по 28 марта 2020 года в Сибирском федеральном университете пройдут весенние экспресс-курсы по общеобразовательным и творческим предметам для школьников 10-11 классов.

Занятия проводят действующие преподаватели университета, члены приёмной комиссии вуза, доктора и кандидаты наук, эксперты ОГЭ и ЕГЭ, имеющие многолетний опыт работы в подготовке к экзаменам.

«Приятным бонусом экспресс-курсов является не только повышение уровня подготовки, но и возможность принять участие в интеллектуальном конкурсе «Курс на СФУ». Победители и призеры конкурса получают дополнительные баллы при поступлении в СФУ согласно правилам приёма», – начальник отдела довузовской подготовки Наталья Карузина.

Для обучения школьники могут выбрать комплексы по творческим предметам: рисунок гипсовой головы, композиция из геометрических тел, черчение:

  • 3 предмета (5 занятий по каждому предмету), стоимость - 6975 рублей;
  • 2 предмета (5 занятий по каждому предмету), стоимость - 4650 рублей.

По общеобразовательным – русский язык, математика, физика, обществознание:

  • 3 предмета (5 занятий по каждому предмету), стоимость - 6975 рублей;
  • 2 предмета (5 занятий по каждому предмету), стоимость - 4950 рублей.

Обучение будет проходить по адресу ул. Борисова, 5.

В период обучения предоставляется проживание в общежитии с двухразовым питанием.

Открыта регистрация на весенние экспресс-курсы для абитуриентов

Для регистрации на курсы необходимо заполнить заявку на сайте. Регистрация продлится до 18 марта 2020 года

Дополнительная информация по телефону: +7 (391) 206-21-90, 206-21-91, e-mail: pkursy@sfu-kras.ru, г. Красноярск, ул. Борисова, 5, офис 2-03

Официальная группа ВК

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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