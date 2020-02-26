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Топливный ликбез для красноярцев провел известный эксперт

Главная Общество
Красноярск
14:19 26 Февраля 2020
выступление, ученые, топливо и азс, топливо
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Страхи автовладельцев часто связаны с некачественным топливом. Даже тот, кто ни разу не заправлялся неудачно на сомнительных АЗС, наверняка слышал такие истории от знакомых. Откуда берется контрафакт и как избежать рисков поломки авто — научил красноярскую публику ученый из столичного университета.

Бензиновые реалии

О том, как в ходе глубокой нефтепереработки производятся высококачественный бензин и дизельное топливо, какие присадки полезны для двигателей внутреннего сгорания, рассказал во время образовательного проекта «Топливный класс» Леонид Багдасаров. Автор книги «Популярная нефтепереработка», кандидат технических наук, доцент кафедры химмотологии РГУ нефти и газа им. Губкина является признанным экспертом в области моторного топлива.

Топливный ликбез для красноярцев провел известный эксперт

Как отметил ученый, в целом в России качество моторного топлива, выпускаемого на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), очень высокое, по ряду параметров выше зарубежных аналогов. Экономика российского производства такова, что крупным игрокам выгоднее продавать бензин на внутреннем рынке, чем сырую нефть на внешнем.

Чтобы отрегулировать рынок топлива, в 2009 году был введен нормативный документ -  Технический регламент. Согласно документу, топливо должно быть безопасным для человека и природы, соответствовать стандартам по химическому составу и не иметь лишних примесей. В свою очередь, именно вертикально-интегрированные холдинги имеют в своём арсенале новейшее оборудование и хайтек–технологии и выполняют все требования жестких отраслевых регламентов.

Топливный ликбез для красноярцев провел известный эксперт

«Самоварщики»

Благодаря усилиям общественности, надзорных органов и экспертов, в стране закрыто множество полулегальных мини-НПЗ. Однако мелкие производители нередко до сих пор «химичат», ученый назвал их «самоварщиками». Они искусственно завышают октановое число бензина, добавляя присадки, которые выводят автомобили из строя. Примерно треть всех отказов работы двигателя связаны с некондиционным топливом. Ученый подробно остановился на их вредоносности для авто. Например, повышенное содержание смолы ведет к образованию нагара, поршневые кольца «прикипают» к цилиндру, и двигатель получает тяжелое повреждение. Несезонный дизель при низких температурах превращается в парафиновую «лепешку», забивая топливный фильтр. А высокое содержание серы в низкопробном топливе приводит к коррозии металла. Такие опасные нефтепродукты могут встретиться на неизвестных несетевых АЗС, поэтому к выбору своей заправочной станции следует подходить осознанно.

На что обращать внимание

Важно помнить, что народные методы проверки топлива могут быть бесполезны или даже опасны.

- На каждой АЗС по просьбе клиента  должны предоставлять действующие паспорта качества на каждый вид топлива, заверенные печатью и подписью. Одна поставка распродается примерно за 1-7 дней. Если паспорту на заправочной станции 2-3 недели, то, вероятно, он уже недействителен, или это подделка, - резюмировал эксперт.

Топливный ликбез для красноярцев провел известный эксперт

Люди говорят

Красноярск стал 11-м городом наряду с Омском, Кемерово, Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Челябинском, Тюменью, Новосибирском и другими, где при поддержке сети АЗС «Газпромнефть» состоялся просветительский проект. На открытую лекцию в формате программы развития профессиональных компетенций пришли и красноярские профессионалы отрасли, и студенты, и интересующиеся темой автолюбители.

Как они оценили экспертизу ученого?

Топливный ликбез для красноярцев провел известный эксперт

Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России по Красноярском краю, отметил:

— Тема образовательного проекта более чем злободневна. За последние несколько лет я проверил практически все автозаправки на территории Красноярска и агломерации и составили карту нарушений. Выявили, что четверть всех АЗС торгует фальсификатом! Мы даем такую рекомендацию автовладельцам — если вы видите заправку с более низкой ценой, чем в среднем по рынку, бегите в сторону! Как признались сами владельцы сомнительных АЗС, они покупают печное топливо с большим содержанием серы, то есть самого низкого качества, добавляют присадки, а дизель просто разжижают! А паспорта качества делают так: закупают небольшой объём качественного бензина, получают на него документ и вешают на окно АЗС. Такому документу может быть год и даже два. Под этой вывеской на самом деле торгуют фальсификатом. Мне было полезно посетить проект и узнать о том, как производят топливо крупнейшие НПЗ России.

Топливный ликбез для красноярцев провел известный эксперт

 Александр Колесник, руководитель маркетинговой службы группы компаний «Арсенал», рассказал:

— Наша компаний является официальным дилером легковых и коммерческих автомобилей известных мировых брендов в Красноярске, а также оказывает услуги лизинга и продажи автомобилей с пробегом. Второй вид деятельности компании — послепродажное обслуживание автомобилей. Важно, что я сегодня услышал, и это подтверждено экспертизой нашей работы, качество топлива напрямую влияет на работоспособность и безаварийность авто. На рынке, как рассказал Леонид Багдасаров, есть хорошее топливо, и вертикально-интегрированные холдинги скрупулезно следят за качеством производимой продукции. Мы всегда даем рекомендации заправляться именно на таких станциях. Нужно обращать внимание автовладельцев на то, что экономить на топливе нельзя. Есть истории, когда наши клиенты сталкивались с проблемой поломки двигателей. Чаще всего это последствия заправки на неизвестных сетях. А «топливные классы» уверен, надо проводить чаще.

Топливный ликбез для красноярцев провел известный эксперт

Фото: Антон Новоселов

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