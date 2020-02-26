Белая медведица Аврора покидает «Роев Ручей»

Белая медведица Аврора временно переезжает из красноярского зоопарка «Роев Ручей» в Ижевск. Ее увозят к жениху по кличке Балу. В Красноярске у Авроры уже была пара – белый медведь Феликс. Хищники прожили в одном вольере почти 10 лет, но за это время так и не принесли потомство. Зоологи надеются, что в зоопарке Ижевска Аврора сможет обзавестись медвежатами.

«У белых медведей низкий потенциал размножения: самка впервые приносит потомство в возрасте 4—8 лет, рожает один раз в 2—3 года и имеет в помете 1—2, очень редко 3 медвежат, таким образом, в течение жизни принося не более 10—15 детенышей. Но что-то у Феликса и Авроры не заладилось. Физиологические особенности наших мишек не дают Авроре стать мамой, несмотря на то, что она уже давно обрела материнский инстинкт. Так бывает. Но рождение потомства – это первая и главная естественная потребность жизни любого живого организма. Глупостью и расточительством будет не дать второй шанс медведице Авроре построить полноценную семью», - отметили в пресс-службе «Роева Ручья».

После отъезда Авроры Феликс в одиночестве не останется. В «Роевом Ручье» для него есть еще две невесты - Урсула и Марфа.

фото: vk.com/roevruchey