Троицкое кладбище закроют металлическим забором. Как заявили в департаменте городского хозяйства, по санитарным нормам кладбище обязательно должно быть огорожено, поэтому по согласованию со службой по охране памятников наследия на Троицком погосте будет установлено временное ограждение.

«Сначала погост огородят сеткой из полимерного материала, а ближе к весне установят временный металлический забор. Так как никаких работ, связанных с углублением под землю, на объектах культурного наследия проводить нельзя, временные ограды будут устанавливаться на бетонных основаниях», - пояснили там.

Восстанавливать историческое ограждение, которое снесли «по ошибке», власти планируют. Однако это произойдет не скоро.

«Заниматься восстановлением ограды может только специализированная организация, имеющая лицензию на работы с объектами культурного наследия. Вопрос выделения средств на эти цели будет рассматриваться при ближайшей корректировке бюджета города. Сначала средства потребуются на проектирование и только после этого – на собственно восстановительные работы», - заключили в мэрии.

фото: NGS24