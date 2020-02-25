Красноярцам рассказали о правильном выборе продуктов к Масленице

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как правильно выбрать продукты к Масленице. Так, при покупке продуктов нужно внимательно изучить маркировку, срок годности, состав продуктов, температуру хранения и, по возможности, оценить их органолептические свойства (запах и внешний вид продукта).

«Убедитесь в том, что целостность готового продукта, приобретаемого вами в торговом предприятии, не нарушена, условия хранения товара соответствуют установленным требованиям производителя», - говорят в ведомстве.

На каждой упаковке должна быть этикетка, содержащая следующие сведения: наименование продукции, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО), единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

«Блины могут быть упакованы в полиэтиленовую или картонную упаковку. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их, в зависимости от состава, может быть от светло-кремового до слегка коричневого. Блины не должны быть слипшимися», - рассказывают специалисты.

Также необходимо изучить состав блинов: в идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц.

Если возникают сомнения в качестве и безопасности продукции, покупатель вправе потребовать у продавца документы, подтверждающие соответствие товара заявленным требованиям. Таким документом является декларация о соответствии товара. На яйцо, мясо и мясные полуфабрикаты оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца.