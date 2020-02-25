Красноярцам предложили пристально следить за ремонтом дорог. Это, по мнению Минтранса, поможет улучшить качество и, как следствие, безопасность трасс.

Обсудить будущий ремонт дорог, а также выбрать для себя конкретный участок можно 27 февраля в 19:00 по адресу ул. Ленина, 49. Там состоится встреча профильных чиновников, дорожников и неравнодушных жителей.

«Вы заметили нарушения при ремонте или дефекты на уже введенных объектах? У вас есть возможность повлиять на ситуацию. Для этого необходимо стать официальным общественником национального проекта. На встрече с представителями организаций, ответственных за реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Красноярском крае, вы сможете выбрать именно те объекты, которые интересны именно вам», - говорится в приглашении.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Красноярский край намерен увеличить финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за счет федеральных средств. По словам губернатора региона Александра Усса, объемы дорожного фонда не безграничны - несмотря на существенные траты, регион нуждается в финансовой помощи федерации.