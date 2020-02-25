В конце недели в Красноярск вернется оттепель

В последнюю неделю февраля в Красноярск вернутся плюсовые температуры. По данным Среднесибирского метеоцентра, во вторник, 25 февраля, воздух в городе прогреется до -6…-8°С в светлое время суток. Ожидается небольшая облачность, без осадков и ветер восточного направления 2-7м/с.

В ночь на среду, 26 февраля, температура опустится до -16°С, днем будет около -6°С, снег.

Самой морозной станет ночь четверга, 27 февраля. Столбики термометров опустятся до -18°С, в светлое время суток воздух прогреется до - 5°С, осадки сохранятся.

В конце рабочей недели в город придет оттепель. В ночь на пятницу, 28 февраля, синоптики прогнозируют около -10°С, днем до +1°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, плюсовые температуры сохранятся и в следующие выходные.