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В Красноярске утеплят фасады 128 жилых домов

Главная Общество
Красноярск
08:49 25 Февраля 2020
капремонт, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В ходе проведения работ по капремонту в Красноярске утеплят фасады 128 жилых домов. Прятать утеплитель будут под металлосайдингом – это тонкие облицовочные металлические панели. Например, новый фасад смонтируют в доме 1960 года постройки на ул. Стрелочной, 13. Также замене подлежат окна и дверь в подъезде, крыльцо.

В этом году отремонтировать фасады планируют в 37 домах. Современный металлосайдинг можно использовать, если на фасаде нет лепнины и других объемных архитектурных элементов.

Напомним, что в течение ближайших трех лет в Красноярском крае планируют выполнить капитальный ремонт в 2438 многоэтажках. Приоритет в рамках программы - замена лифтов. Необходимо обновить 1034 лифта в 294 домах края.

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