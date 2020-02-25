В ходе проведения работ по капремонту в Красноярске утеплят фасады 128 жилых домов. Прятать утеплитель будут под металлосайдингом – это тонкие облицовочные металлические панели. Например, новый фасад смонтируют в доме 1960 года постройки на ул. Стрелочной, 13. Также замене подлежат окна и дверь в подъезде, крыльцо.

В этом году отремонтировать фасады планируют в 37 домах. Современный металлосайдинг можно использовать, если на фасаде нет лепнины и других объемных архитектурных элементов.

Напомним, что в течение ближайших трех лет в Красноярском крае планируют выполнить капитальный ремонт в 2438 многоэтажках. Приоритет в рамках программы - замена лифтов. Необходимо обновить 1034 лифта в 294 домах края.