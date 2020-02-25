В Красноярске запретят остановку в районе Института искусств

В Красноярске изменится схема движения на ул. Ленина. В пресс-службе городской администрации предупредили водителей, что с 13 марта будет запрещена остановка и стоянка в районе домов №5А и №11 – напротив Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского.

Там будут установлены знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками «Зона действия 100 м» и «Работает эвакуатор».

Решение было принято для обеспечения безопасного выезда с придомовой территории, пояснили в администрации. Новые правила будут действовать постоянно.