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Составлен портрет среднестатистического мужчины из Красноярска

Главная Общество
Красноярск
16:38 21 Февраля 2020
мужчина, портреты, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Красноярскстата ко Дню защитника Отечества представили портрет мужчины-красноярца. По официальным данным, в регионе живут 1 342 557 представителей сильного пола, что составляет 46,7% от всего населения. Большинство мужчин живут в городах - 76%.

Среднестатистическому красноярцу 35,9 года. При этом средний возраст женщин - 40,6 лет.

Красноярские мужчины чаще всего работают в сферах добычи полезных ископаемых и строительстве. При этом служба занятости отметила, что мужчины быстрее женщин находят работу. Так, в первые дни после обращения в службу занятости трудоустроились около 25 тысяч представителей сильного пола, что на 5,1 тысячи превышает этот показатель среди женщин. При этом мужчины чаще готовы на работу вахтовым методом, командировки и шестидневку.

Фото: pixabay.com

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