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ГИБДД усилит работу в праздничные дни в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
16:23 21 Февраля 2020
гибдд, праздник, инспектор
Автор: Sibnovosti.ru
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В предстоящие праздничные дни количество экипажей ДПС на дорогах Красноярска увеличат. Это необходимо для профилактики нарушений правил дорожного движения, пояснили в пресс-службе ГИБДД.

С пятницы, 21 февраля, инспекторы будут дежурить на пешеходных переходах и перекрестках. В вечерние часы состоятся традиционные массовые проверки водителей на трезвость.

В ГИБДД призывают красноярцев сообщать о нетрезвых автомобилистах на «синюю линию» по телефону 2-631-019.

В усиленном режиме инспекторы будут работать до понедельника, 24 февраля, который также будет выходным.

Фото: сайт Госавтоинспекции по Красноярскому краю

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