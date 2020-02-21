ГИБДД усилит работу в праздничные дни в Красноярске

В предстоящие праздничные дни количество экипажей ДПС на дорогах Красноярска увеличат. Это необходимо для профилактики нарушений правил дорожного движения, пояснили в пресс-службе ГИБДД.

С пятницы, 21 февраля, инспекторы будут дежурить на пешеходных переходах и перекрестках. В вечерние часы состоятся традиционные массовые проверки водителей на трезвость.

В ГИБДД призывают красноярцев сообщать о нетрезвых автомобилистах на «синюю линию» по телефону 2-631-019.

В усиленном режиме инспекторы будут работать до понедельника, 24 февраля, который также будет выходным.

Фото: сайт Госавтоинспекции по Красноярскому краю