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Врачи краевой больницы прооперировали пациента с помощью робота

Главная Общество
Красноярск
16:11 21 Февраля 2020
больница, операция, удаление
Автор: Sibnovosti.ru
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Врачи краевой клинической больницы впервые провели гибридную операцию по удалению доброкачественной опухоли из носоглотки – ангиофибромы. Медики использовали возможности новейшего роботизированного ангиографического комплекса. Чтобы предотвратить массивное кровотечение, хирурги выполнили искусственную закупорку сосудов, питающих опухоль.

«Преимущество гибридного способа проведения подобных операций в том, что два довольно серьезных вмешательства проводятся в одной операционной, на одном столе и с однократным введением наркоза. Кроме того, хирурги имеют абсолютно точную трехмерную картинку локализации новообразования, его объема и формы. Это значительно ускоряет процесс и повышает точность проведения хирургического вмешательства», - сообщили в пресс-службе краевой клинической больницы.

Операцию совместно выполняли рентгенхирург Никита Литвинюк, эндоваскулярный хирург Андрей Сидоренко и отоларингологи Владимир Афонькин и Сергей Вахрушев. Уже через сутки после операции молодой пациент чувствует себя хорошо.

Фото: сайт краевой клинической больницы

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