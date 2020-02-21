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Красноярскэнергосбыт признан лучшей энергосбытовой компанией России

Главная Общество
Красноярск
16:09 21 Февраля 2020
награды и премии, предприятие, энергетика, конкурс
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ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) получило гран-при Х Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России – 2019». За звание лучшего энергосбыта боролись 48 компаний из 60 регионов Российской Федерации. Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты-электроэнергетики из 17 регионов, а также организаторы конкурса – эксперты федерального информационного агентства «ЭнергоНьюс».

Красноярскэнергосбыт признан лучшей энергосбытовой компанией России

Красноярскэнергосбыт набрал наибольший суммарный балл (145 баллов) по итогам пяти конкурсных номинаций, в трех из которых занял первое место – «За высокие стандарты обслуживания клиентов», «Социально ответственная энергосбытовая компания» и «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания».

Кроме того, Гарантирующий поставщик электроэнергии в Красноярском крае удостоился второго места в номинации «Энергосбытовой проект года». Жюри высоко оценило корпоративный проект Красноярскэнергосбыта по улучшению качества обслуживания клиентов, нуждающихся в установке, замене или обслуживании приборов учета.

Как отмечают организаторы, десятый юбилейный конкурс заметно отличался от прошлогодних – и по составу номинаций, и по оцениваемым показателям. В нескольких номинациях степень «цифровизации» услуг стала основным драйвером повышения балльной оценки. Также сравнивались параметры корпоративных стандартов обслуживания клиентов. Например, среднее время ожидания в очереди и среднее время приема специалистом при очном обслуживании, среднее время ответа оператора при звонке в call-центр, максимальные сроки ответа на письмо, обращение по электронной почте и через интернет-приемную, а также предельный срок заключения договора энергоснабжения.

«Красноярскэнергосбыт на протяжении нескольких лет участвует во Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России». Мы неоднократно занимали призовые места в различных номинациях конкурса, но гран-при - это качественный рывок, определенная планка, преодоление которой подтверждает нашу правоту в выборе векторов движения. В первую очередь – это улучшение качества обслуживания клиентов, развитие интернет-сервисов и социальная ответственность компании», - подчеркнул исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»
По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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