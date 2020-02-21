В Ачинске появится «Бережливая поликлиника»

В Ачинске обычные детские поликлиники приобретают статус «Бережливых». Такие проекты реализуются при поддержке Ачинского НПЗ. На средства предприятия в этом году для комплектации кабинетов педиатров поликлиники №3 в соответствии с современными требованиями приобрели персональные компьютеры, а также новое оборудование для оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Кроме того, взамен морально и физически устаревших приобретены новые аппараты в отделение физиотерапии.

«Наша задача - внедрить новую модель детской поликлиники, работающую по принципу «бережливой поликлиники». В ней при высоком качестве диагностики и лечения должно быть комфортно и пациентам, и врачам. Для этого наряду с техническим оснащением и применение новых методов работы необходимо организовать пространство по-новому», - рассказал Александр Третьяков, главный врач Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2.

Уже летом в рамках федеральной программы поликлинику ждет капитальный ремонт, который предполагает перепланировку помещений, а это позволит оптимизировать деятельность медучреждения. К примеру, работа регистратуры медучреждения будет организована по открытому типу, ее специалистов от посетителей будет отделять лишь стойка высотой по пояс. Изменится маршрутизация здания и кабинетов, «логистика» вакцинации, профилактических осмотров, диспансеризации. Будут разведены (в том числе и по времени посещений) потоки здоровых детей, которым нужны только справки и профилактические осмотры, и заболевших, в том числе пациентов с вирусной инфекцией. Планируется обустройство доступной среды для маломобильных групп населения. Медики обещают внедрить электронную очередь и электронную запись на прием.

В настоящее время в детской поликлинике №3 г. Ачинска работают пять участковых врачей, регистратура, физиотделение. В среднем за день поликлиника обслуживает до 180 маленьких пациентов.

Фото: Ачинский НПЗ