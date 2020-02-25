МТС первой из операторов внедрила скоростную технологию связи LTE TDD в Минусинске

МТС сообщает о запуске в Минусинске технологии LTE TDD*, которая позволит увеличить скорость мобильного интернета в два раза.

Минусинск станет вторым городом в Красноярском крае, где будет запущена эта технология. Впервые МТС запустил LTE TDD в 2019 году в Норильске. Планируется, что следующим городом запуска технологии станет Лесосибирск.

МТС проанализировала данные об онлайн-активности жителей, выявила наиболее загруженные с точки зрения мобильного трафика базовые станции и развернула на их основе сети LTE TDD. Модернизация была проведена в историческом центре города, где находятся краеведческий музей и музей Мартьянова. LTE-TDD позволяет выходить в онлайн на скорости до 100-150 мбит/с – при средних значениях в 20-30 мбит/с. Поэтому сеть TDD лучше всего подходит для скачивания «тяжелого» контента – видео, музыки и фотографий. Даже в «пиковые» нагрузки жители города могут смотреть мобильное ТВ, участвовать в видеоконференциях и «стримить» контент в соцсети.

«Люди давно привыкли пользоваться всеми преимуществами скоростного мобильного интернета, чтобы решать как самые важные вопросы, так и организовывать свое обучение или досуг. Трафик потребления мобильного интернета ежегодно увеличивается более чем в полтора раза, поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности жителей в быстром мобильном интернете. Сразу после дооборудования станций LTE TDD мобильный трафик в сети МТС вырос в Минусинске на 20%. Уверен, что жители оценят высокие скорости мобильного интернета», - комментирует директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

* LTE TDD (Time Division Duplex): в отличие от более распространенной технологии LTE FDD, когда прием и передача данных происходят в одно время на разных частотах, в режиме LTE-TDD оба процесса запускаются на одной частоте. Благодаря такому объединению, увеличивается емкость сети, а ее ресурсы используются более эффективно.

По материалам ПАО «МТС»

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