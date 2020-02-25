25 февраля
Красноярск
погода -15 °C
64.3
 
€ 69.42
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

МТС первой из операторов внедрила скоростную технологию связи LTE TDD в Минусинске

Главная Общество
Красноярск
08:30 25 Февраля 2020
мобильные, технологии, интернет, связь
версия для печати Ico_print

МТС сообщает о запуске в Минусинске технологии LTE TDD*, которая позволит увеличить скорость мобильного интернета в два раза.

Минусинск станет вторым городом в Красноярском крае, где будет запущена эта технология. Впервые МТС запустил LTE TDD в 2019 году в Норильске. Планируется, что следующим городом запуска технологии станет Лесосибирск.

МТС проанализировала данные об онлайн-активности жителей, выявила наиболее загруженные с точки зрения мобильного трафика базовые станции и развернула на их основе сети LTE TDD. Модернизация была проведена в историческом центре города, где находятся краеведческий музей и музей Мартьянова. LTE-TDD позволяет выходить в онлайн на скорости до 100-150 мбит/с – при средних значениях в 20-30 мбит/с. Поэтому сеть TDD лучше всего подходит для скачивания «тяжелого» контента – видео, музыки и фотографий. Даже в «пиковые» нагрузки жители города могут смотреть мобильное ТВ, участвовать в видеоконференциях и «стримить» контент в соцсети.

«Люди давно привыкли пользоваться всеми преимуществами скоростного мобильного интернета, чтобы решать как самые важные вопросы, так и организовывать свое обучение или досуг. Трафик потребления мобильного интернета ежегодно увеличивается более чем в полтора раза, поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии, чтобы обеспечить потребности жителей в быстром мобильном интернете. Сразу после дооборудования станций LTE TDD мобильный трафик в сети МТС вырос в Минусинске на 20%. Уверен, что жители оценят высокие скорости мобильного интернета», - комментирует директор филиала МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

* LTE TDD (Time Division Duplex): в отличие от более распространенной технологии LTE FDD, когда прием и передача данных происходят в одно время на разных частотах, в режиме LTE-TDD оба процесса запускаются на одной частоте. Благодаря такому объединению, увеличивается емкость сети, а ее ресурсы используются более эффективно.

По материалам ПАО «МТС»
Фото: freepik.com

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В конце недели в Красноярск вернется оттепель

В конце недели в Красноярск вернется оттепель

25 Февраля 2020 г.
Всю неделю ожидаются осадки
Новости Красноярска: В Красноярске утеплят фасады 128 жилых домов

В Красноярске утеплят фасады 128 жилых домов

25 Февраля 2020 г.
Работы проведут в рамках капремонта
Новости Красноярска: В Красноярске запретят остановку в районе Института искусств

В Красноярске запретят остановку в районе Института искусств

25 Февраля 2020 г.
Новые правила заработают с 13 марта
Новости Красноярска: Составлен портрет среднестатистического мужчины из Красноярска

Составлен портрет среднестатистического мужчины из Красноярска

21 Февраля 2020 г.
Ему около 36 лет
Новости Красноярска: ГИБДД усилит работу в праздничные дни в Красноярске

ГИБДД усилит работу в праздничные дни в Красноярске

21 Февраля 2020 г.
Количество патрульных экипажей увеличат
Новости Красноярска: Врачи краевой больницы прооперировали пациента с помощью робота

Врачи краевой больницы прооперировали пациента с помощью робота

21 Февраля 2020 г.
Хирурги удалили доброкачественную опухоль из носоглодки
Новости компаний
20/02
Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярская «Бирюса» вышла в плей-офф ЖХЛ

Красноярская «Бирюса» вышла в плей-офф ЖХЛ

21 Февраля 2020 г.
Хоккеистки заняли четвертое место по итогам регулярного чемпионата
Новости Красноярска: В Красноярске женщина протащила ребенка на «поводке» по тротуару

В Красноярске женщина протащила ребенка на «поводке» по тротуару

20 Февраля 2020 г.
У мальчика была истерика
Новости Красноярска: В Красноярске изменится расписание электричек в праздники

В Красноярске изменится расписание электричек в праздники

20 Февраля 2020 г.
На самых востребованных направлениях увеличат количество вагонов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19