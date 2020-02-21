В Красноярске ветераны Великой Отечественной войны не хотят переезжать в новые квартиры

В Красноярске часть ветеранов Великой Отечественной войны не хотят переезжать в новые квартиры. Об этом на заседании комиссии Горсовета рассказала депутат Елена Южакова.

«На сегодняшний день у нас в Красноярске осталось всего 329 живых участников Великой Отечественной войны, и, конечно же, мы должны уделить внимание каждому. Сегодня вставал вопрос об обеспеченности жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Часть из них все-таки живет в неблагоустроенном жилье, но как нам говорят - это их личное желание, они не готовы переезжать, менять условия, что их все устраивает, но мы попросили администрацию уделить особое внимание этому вопросу», - рассказала она.

Отметим, с 2008 года жилье в стране получили 308 тысяч ветеранов. По подсчетам российского правительства, за это время было потрачено 330 млрд рублей. В 2019 году жилищные условия улучшили 2 273 ветерана войны и членов их семей.