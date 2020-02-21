Автор игры «Путешествие по Енисейской Сибири» стала лучшим воспитателем года в Красноярске

Автор напольной игры «Путешествие по Енисейской Сибири» стала лучшим воспитателем года в Красноярске. Алена Кондрашова работает в детском саду № 17.

Накануне в Красноярске подвели итоги городского этапа конкурса «Воспитатель года» и «Учитель года». В нем приняли участие более 200 педагогов.

«Я благодарю каждого педагога за искреннее служение своему делу, за творческий и неординарный подход к образовательному процессу. Эти конкурсы – подтверждение того, что в педагогической среде много ярких, инициативных профессионалов, которыми может гордиться наш город», – заявил глава города Сергей Еремин во время церемонии.

Победителем конкурса «Учитель года» стала преподаватель русского языка и литературы гимназии № 10 Елена Пастарнакова. «Воспитатель года» Алена Кондрашова запомнилась жюри не только разработкой игры, но и специальными занимательными физминутоками для дошколят.

Теперь лучшие педагоги Красноярска и лауреаты примут участие в краевом этапе конкурса.