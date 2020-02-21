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Загранпаспорта нового образца теперь выдают в МФЦ

Главная Общество
Красноярск
10:21 21 Февраля 2020
красноярск, загранпаспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Оформить загранпаспорт нового образца теперь можно в многофункциональных центрах. До декабря 2019 года документы с электронными носителями информации (чипами) выдавали только в отделениях МВД России. Теперь получить их можно в Красноярске в МФЦ на ул. 9 Мая, 12, в Ачинске – в МФЦ по адресу: микрорайон 7, д. 28Б, пом. 3, в Норильске по ул. Нансена, 69.

Заявление на оформление загранпаспорта нового образца в МФЦ подали 60 жителей Красноярского края. 20 из них уже получили документ на руки.

«В структурных подразделениях МФЦ организованы специальные помещения, где по предварительной записи заявителя фотографируют и сканируют отпечатки пальцев. Данная информация хранится в чипе владельца паспорта и является одной из степеней защиты документа. Прием заявителей ведется сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю», - сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики и регионального развития.

Для оформления загранпаспорта необходимо иметь паспорт гражданина России, старый загранпаспорт, если срок его действия не истек, военный билет (мужчинам от 18 до 27 лет), детям до 14 лет свидетельство о рождении, а также квитанцию об оплате госпошлины.

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