Трехдневные выходные в Красноярске будут теплыми

Теплая погода сохранится в Красноярске все выходные. В пятницу, 21 февраля, в городе ожидается переменная облачность, небольшой снег. Днем воздух прогреется до нуля градусов, сообщает Среднесибирское УГМС.

В субботу, 22 февраля, ночью температура опустится до -7°С, в светлое время суток термометры покажут -1°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 23 февраля, в темное время суток в Красноярске ожидается около -9°С, днем до -2°С, снег.

В понедельник, 24 февраля, который по случаю Дня защитника Отечества также будет выходным, синоптики прогнозируют до -12°С ночью, днем около -5°С.