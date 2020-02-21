В Красноярске из-за Кубка мира по фристайлу изменят схемы движения

Красноярцев предупредили об ограничениях движения в дни проведения Кубка мира по фристайлу. Неудобства для водителей продлятся с 1 по 9 марта в районе кластера «Сопка» и гостиницы «Красноярск», сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, 1 марта автомобильное движение закроют по проезду от ул. Перенсона до здания гостиницы по ул. Урицкого, 94. С 3 марта перекроют проезд от ул. Биатлонная до КПП на кластере «Сопка».

Кроме того, на нескольких участках ул. Биатлонная в дни проведения соревнований с 3 по 9 марта будет запрещена остановка и стоянка транспорта – об этом водителей проинформируют временные дорожные знаки. Также остановиться и припарковаться не получится в проезде вдоль гостиницы «Красноярск».