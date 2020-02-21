21 февраля
Красноярск
погода -3 °C
63.74
 
€ 68.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске из-за Кубка мира по фристайлу изменят схемы движения

Главная Общество
Красноярск
08:49 21 Февраля 2020
соревнования, движение, перекрытия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцев предупредили об ограничениях движения в дни проведения Кубка мира по фристайлу. Неудобства для водителей продлятся с 1 по 9 марта в районе кластера «Сопка» и гостиницы «Красноярск», сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, 1 марта автомобильное движение закроют по проезду от ул. Перенсона до здания гостиницы по ул. Урицкого, 94. С 3 марта перекроют проезд от ул. Биатлонная до КПП на кластере «Сопка».

Кроме того, на нескольких участках ул. Биатлонная в дни проведения соревнований с 3 по 9 марта будет запрещена остановка и стоянка транспорта – об этом водителей проинформируют временные дорожные знаки. Также остановиться и припарковаться не получится в проезде вдоль гостиницы «Красноярск».

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы увидят авиашоу на 9 мая

Красноярцы увидят авиашоу на 9 мая

21 Февраля 2020 г.
В прошлом году демонстрационный полет военной авиации не состоялся

Обними меня. Трогательная история про 8 волшебных объятий, которые изменят все

21 Февраля 2020 г.
Новый музыкальный проект «Омского Бекона»
Новости Красноярска: Трехдневные выходные в Красноярске будут теплыми

Трехдневные выходные в Красноярске будут теплыми

21 Февраля 2020 г.
Ожидается снег
Новости Красноярска: В Солонцы-2 запустят кольцевой автобусный маршрут

В Солонцы-2 запустят кольцевой автобусный маршрут

20 Февраля 2020 г.
Автобусы начнут ходить во втором полугодии 2020 года
Новости Красноярска: Автопарк краевой полиции пополнился новыми УАЗ «Патриот»

Автопарк краевой полиции пополнился новыми УАЗ «Патриот»

20 Февраля 2020 г.
Сотрудники получили 18 машин
Новости Красноярска: В Красноярске изменится расписание электричек в праздники

В Красноярске изменится расписание электричек в праздники

20 Февраля 2020 г.
На самых востребованных направлениях увеличат количество вагонов
Новости компаний
20/02
Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Новые пешеходные мосты появятся в Красноярске

Новые пешеходные мосты появятся в Красноярске

19 Февраля 2020 г.
Публикуем список мест
Новости Красноярска: Красноярцы стали чаще жаловаться на кражу денег с карт и счетов

Красноярцы стали чаще жаловаться на кражу денег с карт и счетов

18 Февраля 2020 г.
Количество обращений увеличилось почти в два раза
Новости Красноярска: В Красноярском крае двое полицейских свели счеты с жизнью

В Красноярском крае двое полицейских свели счеты с жизнью

19 Февраля 2020 г.
Обе трагедии произошли в один день
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19