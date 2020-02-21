21 февраля
Красноярск
погода -3 °C
63.74
 
€ 68.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы увидят авиашоу на 9 мая

Главная Общество
Красноярск
08:43 21 Февраля 2020
победа, авиация, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярск вошел в число городов, где в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне, состоится демонстрационный полет военной авиации. В прошлые годы красноярцы уже наблюдали за авиашоу, однако в 2019-м оно не проходило.

Также полеты военной авиации на 9 мая запланированы в Канске, Кызыле, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Оренбурге и Перми.

В Красноярске в День Победы традиционно пройдет торжественное шествие военной техники, сотрудников силовых структур, воинских частей и краевых организаций. В Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске состоятся военные парады.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске из-за Кубка мира по фристайлу изменят схемы движения

В Красноярске из-за Кубка мира по фристайлу изменят схемы движения

21 Февраля 2020 г.
Неудобства для водителей продлятся с 1 по 9 марта

Обними меня. Трогательная история про 8 волшебных объятий, которые изменят все

21 Февраля 2020 г.
Новый музыкальный проект «Омского Бекона»
Новости Красноярска: Трехдневные выходные в Красноярске будут теплыми

Трехдневные выходные в Красноярске будут теплыми

21 Февраля 2020 г.
Ожидается снег
Новости Красноярска: В Солонцы-2 запустят кольцевой автобусный маршрут

В Солонцы-2 запустят кольцевой автобусный маршрут

20 Февраля 2020 г.
Автобусы начнут ходить во втором полугодии 2020 года
Новости Красноярска: Автопарк краевой полиции пополнился новыми УАЗ «Патриот»

Автопарк краевой полиции пополнился новыми УАЗ «Патриот»

20 Февраля 2020 г.
Сотрудники получили 18 машин
Новости Красноярска: В Красноярске изменится расписание электричек в праздники

В Красноярске изменится расписание электричек в праздники

20 Февраля 2020 г.
На самых востребованных направлениях увеличат количество вагонов
Новости компаний
20/02
Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Показательная порка в Красноярском Симфоническом оркестре»

«Показательная порка в Красноярском Симфоническом оркестре»

18 Февраля 2020 г.
Кто и почему разрушает музыкальный коллектив?
Новости Красноярска: Переменчивая погода ждет красноярцев в середине февраля

Переменчивая погода ждет красноярцев в середине февраля

16 Февраля 2020 г.
Температуры будут колебаться
Новости Красноярска: В Красноярском крае двое полицейских свели счеты с жизнью

В Красноярском крае двое полицейских свели счеты с жизнью

19 Февраля 2020 г.
Обе трагедии произошли в один день
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19