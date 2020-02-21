Красноярцы увидят авиашоу на 9 мая

Красноярск вошел в число городов, где в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне, состоится демонстрационный полет военной авиации. В прошлые годы красноярцы уже наблюдали за авиашоу, однако в 2019-м оно не проходило.

Также полеты военной авиации на 9 мая запланированы в Канске, Кызыле, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Оренбурге и Перми.

В Красноярске в День Победы традиционно пройдет торжественное шествие военной техники, сотрудников силовых структур, воинских частей и краевых организаций. В Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске состоятся военные парады.