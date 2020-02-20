В Солонцы-2 запустят кольцевой автобусный маршрут

Городские власти планируют организовать кольцевой автобусный маршрут в микрорайон Солонцы-2. Запустить его смогут после окончания строительства дорог – во втором полугодии 2020 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобусы будут курсировать из микрорайона Покровский по улицам Чернышевского, Мужества, далее по маршруту ул. Шахтеров – 9 Мая – проспект Авиаторов – Северное шоссе – ЖК «Ясный», и в обратном направлении по этим же магистралям.

«Сейчас мы вносим новый маршрут в реестр городских маршрутов, затем объявим конкурс на определение перевозчика. Как только все дорожно-строительные работы завершатся, автобусы выйдут в линию на данное направление», - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

На новом маршруте будут работать от четырех до шести машин, интервал движения в часы пик составит с 10-20 минут.