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В Солонцы-2 запустят кольцевой автобусный маршрут

Главная Общество
Красноярск
16:20 20 Февраля 2020
автобусы, маршрутки, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городские власти планируют организовать кольцевой автобусный маршрут в микрорайон Солонцы-2. Запустить его смогут после окончания строительства дорог – во втором полугодии 2020 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобусы будут курсировать из микрорайона Покровский по улицам Чернышевского, Мужества, далее по маршруту ул. Шахтеров – 9 Мая – проспект Авиаторов – Северное шоссе – ЖК «Ясный», и в обратном направлении по этим же магистралям.

«Сейчас мы вносим новый маршрут в реестр городских маршрутов, затем объявим конкурс на определение перевозчика. Как только все дорожно-строительные работы завершатся, автобусы выйдут в линию на данное направление», - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

На новом маршруте будут работать от четырех до шести машин, интервал движения в часы пик составит с 10-20 минут.

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